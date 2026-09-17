На Волыни мужчина вырастил гигантскую картофелину: каков ее вес

Картофель

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На Волыни местный житель похвастался необычным урожаем. В этом году ему удалось вырастить картофелину весом 1 кг 244 грамма.

Об этом написал настоятель местного храма Александр Черевко.

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Гигантский клубнеплод вырастил Петр Георгиевич.

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«Земля любит трудолюбивые руки, а хороший урожай – это результат старания, терпения и Божьего благословения», – рассказал настоятель местного храма Александр Черевко.

Такой урожай стал поводом поинтересоваться и другими огородными достижениями местных жителей: кто в этом году собрал рекордный картофель, а кто может похвастаться тыквами, помидорами или другими овощами.

Как мы писали, чтобы морковь выросла большой и сладкой , в конце лета следует снизить полив и не злоупотреблять азотными удобрениями. Зато растению нужны калий и фосфор — они способствуют формированию корнеплодов. Для подкормки можно использовать древесную золу.

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