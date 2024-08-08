На Черкасчине мужчина заявил, что лучше сядет в тюрьму, чем мобилизуется: как все закончилось

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Лисянского районного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчину признали пригодным к мобилизации. В мае 2024 года ему дали "боевую повестку", однако он уклонился от призыва.

На суде мужчина вину признал. В материалах суда указано, что житель Черкасской области "объяснил, что не прибыл на определенное время и дату в полученной им повестке в ТЦК, поскольку не желает быть военнослужащим. В частности, указывает на то, что имеет пожилую мать, а также то, что имел боевой опыт на Донецком направлении в 2015-2019 годах в период действия в Украине особого положения, поэтому не желает больше участвовать в боевых действиях. Понимает свою ответственность и считает, что для него будет лучше отбыть наказание в местах лишения свободы".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, на Волыни мужчина получил повестку и написал отказ от мобилизации.

Читайте также: