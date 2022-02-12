В Черкасской области на Днепре откололась льдина, на которой находились до 200 рыбаков: подробности от ГСЧС

К счастью, никто не пострадал.
В Черкасской области в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков.
Об этом сообщает ГСЧС.
"12 февраля в 10:15 на линию "101" поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки, в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков. Позвонивший в службу спасения рыбак, рассказал, что происшествие произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для спасения людей на место происшествия были направлены спасатели-водолазы и водный патруль полиции. По состоянию на 11:15 двумя рыболовными баркасами к берегу было доставлено около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.
Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было.
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