В Черкасской области на работе до смерти замерли два человека

В Гоструде расследуют причины трагедии.
В с. Боровица Черкасского района Черкасской области на рабочем месте нашли мертвыми двух человек.
Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Черкасской области.
Трагедия произошла 16 января на предприятии, которое занимается выращиванием зерновых и технических культур. Там на рабочем месте обнаружили мертвыми двух работников.
"По информации работодателя, электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни", — говорится в сообщении.
В Гоструде расследуют причины трагедии.
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