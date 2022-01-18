В Черкасской области на работе до смерти замерли два человека

В Черкасской области на работе до смерти замерли два человека

В Гоструде расследуют причины трагедии.

В с. Боровица Черкасского района Черкасской области на рабочем месте нашли мертвыми двух человек.

Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Черкасской области.

Трагедия произошла 16 января на предприятии, которое занимается выращиванием зерновых и технических культур. Там на рабочем месте обнаружили мертвыми двух работников.

"По информации работодателя, электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В Гоструде расследуют причины трагедии.

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