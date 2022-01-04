В Черкасской области на трассе столкнулись "Таврия" и "ВАЗ": в ДТП погиб мужчина, пострадали ребенок и женщина

В Черкасской области на трассе столкнулись "Таврия" и "ВАЗ": в ДТП погиб мужчина, пострадали ребенок и женщина

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Черкасской области на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Черкасской области.

Как выяснилось, происшествие случилось на автодороге “Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань”. Там водитель автомобиля “Таврия” не предоставил приоритет движения и врезался в “ВАЗ”. В результате чего на месте погиб 65-летний шофер “Таврии”.

С травмами разной степени тяжести в больницу также госпитализировали 55-летнего водителя “ВАЗа” и двух пассажиров: 9-летнего ребенка и 43-летнюю женщину.

“По данному факту следователи по делам ДТП расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет”, — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар: есть пострадавшие.

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