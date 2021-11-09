В Черкасской области на женщину с ребенком на улице напал баран

В Черкасской области на женщину с ребенком на улице напал баран

Женщина написала заявление в полицию.

В Золотоноше Черкасской области на женщину, которая шла с дочерью, на улице напал баран. Животное выбежало из частного двора и принялось атаковать прохожих.

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Об этом пострадавшая горожанка рассказала в Сети.

По словам женщины, они с дочерью как раз шли вблизи перекрестка улиц Баха и Ивана Франко, когда неожиданно из частного двора выскочил баран и принялся их атаковать. Отбиться от животного женщине с ребенком помог мужчина, проезжавший мимо.

Потерпевшая обратилась в полицию.

"Владельцы животных агрессивно отреагировали на вызов полиции, заявили: "Ничего страшного, он же не убил Вашего ребенка!" А что бы было, если бы убил?", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве барсук напал на волка. Животное забрали зоозащитники и его прооперировали в ветбольнице.

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