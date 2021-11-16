В Черкасской области насильника и убийцу пенсионерки нашли в петле

В Черкасской области насильника и убийцу пенсионерки нашли в петле

Подозреваемый в преступлении скрывался.

В Черкасской области 45-летний житель села Стеблев был найден повешенным. Мумифицированное тело было обнаружено в лесополосе в селе Шендеровка, Звенигородского района. Мужчину уже узнали. Это тот, кто подозревался в преступлении.

Об этом сообщили в полиции области.

Напомним, в селе Яблунивка Звенигородского района жестоко убили 72-летнюю местную жительницу. Злоумышленник несколькими ударами обухом топора разбил пенсионерке голову, а затем изнасиловал и поджег тело старушки.

В страшном преступлении заподозрили 45-летнего мужчину из соседнего села. Свидетели и очевидцы рассказали полицейским, что он заходил к одинокой бабушке в день ее смерти.

Мужчину, ранее судимого за изнасилование и ряд других преступлений, сразу подали в розыск. Его искали повсюду.

Информацию разместили в средствах массовой информации и страницах полиции в социальных сетях.

"Помогали правоохранителям все неравнодушные. Но поиски не давали никаких результатов. Мужчина исчез и больше, в течение пяти месяцев, его никто не видел. Однако полицейские не прекратили поиски. Тогда предполагали, что, возможно, он уехал из Черкасской области, или совершил самоубийство”, — рассказал начальник Звенигородского отдела полиции Олег Мищенко.

Накануне мужчину нашли повешенным. В настоящее время проводятся экспертизы. Следствие продолжается.

Напомним, что в Кривом Роге за решетку отправили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал своего пасынка. За это он проведет в тюрьме 10 лет.

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