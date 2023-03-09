В Черкасской области насильника ребенка нашли с помощью квадрокоптера

В Черкасской области задержан 19-летний злоумышленник, изнасиловавший ребенка. Он скрывался от полиции в лесополосе. С поисками помогали военнослужащие, поднявшие в воздух квадрокоптер.

Об этом сообщили в полиции региона.

"2 марта житель Черкасского района напал на 12-летнюю девочку, которая возвращалась из магазина домой. Он затащил ее в кущи и совершил сексуальное насилие. После чего злоумышленник сбежал в лесополосу и там скрывался от правоохранителей. Немедленно после обращения матери в полицию, правоохранители начали поисковые мероприятия. Они вместе с военнослужащими, с помощью квадрокоптера, нашли правонарушителя и задержали его согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Задержанному сообщили о подозрении за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине, которому грозит от восьми до пятнадцати лет заключения, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.

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