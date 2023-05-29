В Черкасской области настоятельницу женского монастыря МП поймали на земельных сделках: фото

Служба безопасности разоблачила преступную схему использования земель государственного фонда на территории Черкасской области – к организации сделки причастна настоятельница женского монастыря Уманской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 29 мая.

Отмечается, что в течение 10 лет она незаконно сдавала в аренду более 40 га сельхозугодий, предоставленных государством послушницам для ведения собственного хозяйства. "Арендатором" земель монастыря был владелец местного агропредприятия.

“Каждый год он платил настоятельнице десятки тысяч гривен наличными за нелегальное использование угодий религиозной общины. По данным следствия, стороны не заключали никаких договоров, а все расчеты осуществляли исключительно на устных договоренностях. Это позволяло аграрию платить за землю суммы, значительно ниже рыночных, а также избегать налогообложения”, – говорится в сообщении.

По материалам СБУ подано исковое заявление в Хозяйственный суд Черкасской области с требованием расторгнуть договор аренды с религиозным учреждением и вернуть земли в государственную собственность.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) продолжаются следственные действия.

Проводятся комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению участников "схемы" к ответственности.

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