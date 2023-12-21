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В Черкасской области ночью сбили дроны: есть повреждения зданий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Черкасской области ночью сбили дроны: есть повреждения зданий

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Ночью против 21 декабря в небе над Черкасской областью силы ПВО сбили четыре российских БПЛА. Впрочем, обломки дронов нанесли повреждения в регионе.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Отминусировали" сразу четыре ударных БпЛА противника. В частности, в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах", — подчеркнул руководитель ОВА.

По предварительной информации, в результате падения обломков "Shahed" повреждено несколько хозяйственных построек и крыша жилого дома. Табурец подчеркнул, что люди не пострадали.

Как сообщалось, ночью российские беспилотники снова атаковали Украину. Зафиксированы пуски 35 "Shahed-136/131". ПВО удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
910
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