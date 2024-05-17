В Черкасской области новый военком вместо знакомства с депутатами на сессии раздал им повестки: видео инцидента

В Каневе нового руководителя территориального центра комплектования пригласили для знакомства с депутатским корпусом, а он вручил депутатам повестки.

Об этом в комментарии 18000 сообщил городской голова Канева Игорь Ренькас.

По словам Игоря Ренькаса, в территориальном центре комплектования (ТЦК) были запрошены списки работников исполнительных органов и депутатов городского совета, которые и были предоставлены. Новый начальник местного ТЦК хотел, чтобы городской совет раздал повестки депутатам, однако Ренькас отметил, что у них нет таких полномочий.

Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила депутатам о необходимости явиться и получить повестки, однако на этот призыв отозвался только один депутат.

"На сессию пришел новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки", – рассказал городской голова.

Скольким депутатам были вручены повестки и по какому принципу их выбирали, Ренькас не сообщает. Всего в Каневском городском совете 26 депутатов. По словам городского головы, ни один из них на сегодняшний день службу в Вооруженных силах не проходит.

В Черкасской области новый военком вместо знакомства с депутатами на сессии раздал им повестки: видео

Напомним, новый закон о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, уточняет обязанности бизнеса об уведомлении военнообязанных работников.

Читайте также: