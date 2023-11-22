В Черкасской области одинокий отец отказался от мобилизации: суд его наказал

В Черкасской области к испытательному сроку приговорили 39-летнего мужчину, который отказался от мобилизации, потому что самостоятельно воспитывает ребенка.

Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, подозреваемый является солдатом запаса. Ему 6 октября 2023 дали повестку. Мужчина должен был прибыть в воинскую часть 9 октября 2023, однако уклонился от службы в армии.

На суде мужчина рассказал, что его вызвали в военкомат, где он прошел ВВК. Его сочли годным к службе в армии. Мужчина уклонился от мобилизации, поскольку является одиноким отцом и самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка и удерживает пожилую мать. Вину он признал и раскаялся.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд учел, что мужчина действительно самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына и удерживает пожилую мать. Его признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы. Суд заменил это наказание на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Напомним, во Львовской области мужчину забрали с улицы в ТЦК и СП, но он отказался от мобилизации.

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