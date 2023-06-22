С 22 июня все заведения общественного питания и досуга в Черкасской области должны закрываться в 22:00.

В Черкасской области ограничили работу заведений досуга несмотря на короткий комендантский час в области.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"С сегодняшнего дня по всей Черкасщине будет действовать общий режим работы заведений общественного питания и досуга. Они должны закрываться не позднее 22:00. Без исключений", — подчеркнул Табурец.

По его словам, соответствующее решение было принято совместно с милицией и военным командованием.

"Все – ради вашей безопасности и правопорядка в условиях вооруженной агрессии рф. Рассчитываем на ваше понимание!" – добавил Табурец.

Следует отметить, что комендантский час в области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.

Напомним, в Украине комендантский час действует почти во всех регионах. Сколько она длится в разных областях и где ее не ввели совсем – читайте по ссылке.

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