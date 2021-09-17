В Черкасской области отчим изнасиловал 12-летнюю: следствие заинтересовалось и мамой ребенка, и местными властями

В Черкасской области отчим изнасиловал 12-летнюю: следствие заинтересовалось и мамой ребенка, и местными властями

Органы местного самоуправления обвиняют в бездействии.

В Черкасской области отчим изнасиловал 12-летнюю девочку: мужчину уже задержали. Также мать ребенка обвиняют в невыполнении родительских обязанностей.

Об этом говорится в сообщении Черкасской областной прокуратуры.

По данным следствия, насильником ребенка является ее отчим. Мужчину уже задержали и отправили в СИЗО. Правоохранители также сообщили, что у них есть данные о том, что мать ребенка не выполняла своих родительских обязанностей. Из-за этого начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.

Также из-за этого случая областной прокурор Черкасской области Александр Воронин провел совещание с полицией и представителями органов местной власти, на которой решили, что правоохранители должны дать правовую оценку бездеятельности должностных лиц органов местного самоуправления об условиях обучения и проживания малолетнего ребенка и его сестер, проверить полноту выполнения матерью обязанностей по содержанию, воспитанию и развитию детей. Назначены соответствующие служебные проверки.

Напомним, под Запорожьем сосед изнасиловал 12-летнюю девочку.

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