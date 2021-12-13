В Черкасской области отец оставил 7-летнюю дочь стеречь стройматериалы посреди трассы

Мужчина сказал, что ребенку не хватило места в машине.

В Черкасской области местный житель сообщил полиции, что на обочине дороги у леса сидит 7-летняя девочка. Никого из взрослых рядом с ребенком не было.

Об этом сообщили в полиции региона.

На место происшествия выехала группа реагирования Уманского райотдела полиции. Когда полицейские прибыли, ребенка не было. Но ее нашли по ориентировке.

Девочку вместе с остатками строительных материалов забрал отец. Полицейские остановили автомобиль, в котором находились мужчина и девочка. Их пригласили в Уманский райотдел, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

42-летний житель города пояснил, что забирал строительные материалы на обочине трассы. Часть не влезла в салон, как и ребенок. Мужчина решил оставить 7-летнюю дочь на автодороге, чтобы она присмотрела за вещами, пока он отвезет часть в Умань и не вернется за ней.

Ювенальные инспекторы провели беседу с отцом и девочкой.

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Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.

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