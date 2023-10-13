В Черкасской области отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации: как его наказали

На суде мужчина заявил, что планирует служить в армии.

В Черкасской области к 2 годам испытательного срока приговорили отца троих детей, который отказался от мобилизации из-за беременной жены. На суде он заявил, что хочет служить в ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области.

По данным суда, на момент вручения повестки у мужчины было двое детей. В марте он был признан годным к военной службе и получил повестку на отбытие в часть, однако мужчина этого не сделал.

На суде уклонист вину признал и раскаялся. Он сообщил, что в марте на работе получил повестку и прошел медицинскую комиссию, которая сочла его годным к службе в армии. 22 марта он должен был отбыть на службу, однако не сделал этого, поскольку его жена была беременна и ей было сложно ухаживать за двумя детьми. В октябре 2023 года у него родился третий ребенок.

На суде призывник объяснил, что планирует служить в ВСУ и просил его строго не наказывать.

Свидетельство подозреваемого

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив его на 2 года испытательного.

Напомним, в Винницкой области "ограниченно годный" мужчина отказался от мобилизации и был осужден.

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