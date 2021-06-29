В Черкасской области отец выстрелил в сына и покончил жизнь самоубийством: фото

В Черкасской области отец выстрелил в сына и покончил жизнь самоубийством: фото

63-летнего мужчину пытались спасти медики, однако он умер.

В селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области 63-летний отец сначала выстрелил в своего 34-летнего сына, а затем покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

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Правоохранители сообщили, что трагедия произошла в воскресенье, 27 июня. Там во время конфликта отец выстрелил у своего сына. После содеянного мужчина совершил самоубийство, ранив себя в шею.

63-летнего мужчину пытались спасти медики, однако он умер. О состоянии пострадавшего сына в полиции не сообщают.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Напомним, в Киеве патрульные спасли подростка от самоубийства.

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