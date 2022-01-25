В Черкасской области первокурсник минировал различные учреждения по заказу кураторов из РФ

В Черкасской области первокурсник минировал различные учреждения по заказу кураторов из РФ

На изъятых компьютере и мобильном телефоне была найдена переписка и получение заказов от российских кураторов.

В Черкасской области СБУ разоблачила сеть псевдоминирований, которую координировали с территории России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как оказалось, студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по минированию. В течение января через закрытый телеграмм-канал он минировал школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области.

Парень также создал свой телеграмм-канал. Там он размещал фото и видео материалы о результатах "минирования". Через этот канал он получал задания по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение.

По результатам обследования в местах "минирования" не было обнаружено взрывных предметов и веществ.

Злоумышленник был задержан в учебном заведении.

Студент объяснил свои действия тем, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль за "заказ". На изъятых компьютере и мобильном телефоне была найдена переписка и получение заказов от российских кураторов.

По словам СБУ, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которым кураторы из России обещают анонимность и дают четкие инструкции. В свою очередь злоумышленники не всегда до конца осознают все возможные последствия от блокирования деятельности работы различных объектов социальной сферы.

Ранее сообщалось, что студент из Кривого Рога заказал "минирование" учебного заведения при кураторстве ФСБ России.

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