В Черкасской области племянник убил своего дядю и сбросил тело в погреб

В Черкасской области племянник убил своего дядю и сбросил тело в погреб

Мужчины поссорились между собой.

В Черкасской области во время конфликта мужчина нанес дяде телесные повреждения, после чего 45-летний потерпевший скончался.

Об этом сообщили в полиции.

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На место происшествия в село Глубочек выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что между племянником и дядей возник конфликт, переросший в драку.

29-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения дяде, после чего 45-летний потерпевший скончался.

Сейчас злоумышленник задержан. Во время следственных действий изъято и направлено на экспертное исследование вещественных доказательств.

Следователем по согласованию с окружной прокуратурой города Звенигородка задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до 15 лет.

Напомним, в Луцке по улице Боженко произошло убийство. Между соседями банальная ссора закончилась трагедией.

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