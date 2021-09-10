В Черкасской области племянник убил своего дядю и сбросил тело в погреб

Мужчины поссорились между собой.
В Черкасской области во время конфликта мужчина нанес дяде телесные повреждения, после чего 45-летний потерпевший скончался.
Об этом сообщили в полиции.
На место происшествия в село Глубочек выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что между племянником и дядей возник конфликт, переросший в драку.
29-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения дяде, после чего 45-летний потерпевший скончался.
Сейчас злоумышленник задержан. Во время следственных действий изъято и направлено на экспертное исследование вещественных доказательств.
Следователем по согласованию с окружной прокуратурой города Звенигородка задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до 15 лет.
Напомним, в Луцке по улице Боженко произошло убийство. Между соседями банальная ссора закончилась трагедией.