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В Черкасской области погиб 4-летний ребенок: подробности трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
998
Время на прочтение
1 мин
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В Черкасской области погиб 4-летний ребенок: подробности трагедии

В Черкасской области в пожаре погиб 4-летний ребенок. / Фото: pixabay.com

Тело ребенка обнаружили на месте пожара.

В Черкасской области 25 апреля во время пожара погиб 4-летний ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС Черкасской области.

Трагедия произошла в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области. Спасатели получили информацию о пожаре в жилом доме и немедленно выехали на место возгорания.

Огонь охватил деревянные полы и домашние вещи. Также на месте пожара обнаружили тело ребенка 2019 года рождения.

Предварительно известно, что пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации печи.

Напомним, в Харькове погиб мальчик после падения с шестого этажа.

Также в Виннице супруги попросили знакомую присмотреть за ребенком, женщина отдала родителям мёртвого младенца.

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Дата публикации
Просмотры
998
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