В Черкасской области похитили 6-летнего мальчика: в преступлении подозревают гражданина Германии

Полиция разыскивает иностранца, который является отцом ребенка.

Похищение шестилетнего мальчика случилось в селе Красная Слобода (Черкасская область), когда он играл на улице. Как сообщили во вторник, 17 августа, в пресс-службе Нацполиции, к преступлению может быть причастен его отец — гражданин Германии.

В сообщении уточнили, что этот случай произошел около 18.30 в понедельник, 16 августа.

"Когда малолетний играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил мальчишку в салон и уехал в неизвестном направлении", — рассказали известные пока обстоятельства похищения в полиции.

Родственники похищенного мальчика подозревают, что к преступлению может быть причастен его отец, который является гражданином Германии. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают место, где находится иностранец, надеясь вместе с ним найти и его сына.

Для розыска злоумышленника ориентированы все наряды полиции.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок ", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львове неизвестный мужчина пытался похитить 6-летнего ребенка. Инцидент произошел возле школы, когда мама с дочкой именно заходили на территорию.

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