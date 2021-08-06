В Черкасской области полиция разбирается с пенсионером, который безжалостно застрелил собаку

В Черкасской области полиция разбирается с пенсионером, который безжалостно застрелил собаку

Мужчина объяснил полицейским свой поступок.

В Черкасской области — в Умани — 70-летний мужчина застрелил собаку. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Правоохранители установили, что правонарушителем, который стрелял в животное, оказался 70-летний местный житель.

Злоумышленник находясь на территории спорткомплекса, из ружья и пистолета произвел несколько выстрелов в бездомного пса. Животное пытались спасли ветврачи.

Свои действия мужчина объяснил тем, что пес бросился на него, а также "разорвал" кота, поэтому решил застрелить собаку.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, что в Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. С травмами пострадавших доставили в больницу.

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