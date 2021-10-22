В Черкасской области полиция задержала мужчину, который развращал ребенка в Интернете

В Черкасской области полиция задержала мужчину, который развращал ребенка в Интернете

Теперь мужчине грозит срок.

Правоохранители разоблачили жителя Умани, который развращал детей в одной из социальных сетей. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас следователи расследуют уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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35-летний мужчина в одной из социальных сетей вошел в доверие к несовершеннолетней, распространял фотографии порнографического характера, тем самым заставлял малолетнюю к созданию изображений порнографического характера и ставил вопросы интимного характера.

Во время обыска у него обнаружили и изъяли мобильный телефон, ноутбук с большим количеством фото и видеоматериалов, содержащих порнографический характер и могут также относиться к детской порнографии, флэш накопители. Изъятое направили на экспертное исследование.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в Киеве мужчина в школе развращал восьмилетнюю ученицу.

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