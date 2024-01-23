В Черкасской области "помощник депутата" придумал, как украсть более 200 свиней: чем все закончилось

В Черкасской области к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества приговорили мужчину, укравшего у фермеров более 200 свиней на общую сумму 728 286 грн.

Об этом говорится в приговоре Каменского районного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчина в феврале-апреле 2016 г. осуществлял прием свиней у фермеров, однако деньги людям пообещал заплатить впоследствии, чего так и не произошло. В общей сложности он украл более 220 свиней на сумму 728 286 грн.

На суде подозреваемый вину отрицал. Он заявил, что действительно осуществлял прием свиней у фермеров. Животных он сдавал своему партнеру, который якобы с ним не рассчитался за товар, поэтому он задолжал людям. Мужчина добавил, что пытается выплатить компенсацию.

Потерпевшие на суде сообщили, что подозреваемый и его сообщник принимали свиней по выгодной цене. Им они вручали расписку и пообещали, что через несколько дней вернут деньги, однако впоследствии просто исчезали. Также некоторым фермерам подозреваемый представлялся "помощником депутата" и давал свои визитные карточки.

Суд также заслушал свидетелей, сотрудничавших с подозреваемым. Некоторые подтвердили, что покупали у "помощника депутата" свиней, однако с ним рассчитались. Рабочие отметили, что просто выполняли свою работу и ничего не знали о мошенничестве.

Суд признал мужчину виновным в 4 ст. 190 УК Украины и осудил на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку подозреваемый находился на испытательном сроке, его окончательное наказание – 5 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, мужчина обманул банкомат и пополнил свою карточку без денег на 90 тысяч гривен.

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