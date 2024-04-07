В Черкасской области после застолья с алкоголем два юноши забили до смерти 17-летнего подростка

К совершению преступления причастны два местных молодых человека, 18 и 20 лет.

В Черкасской области, на Корсунщине задержаны два местных жителя, которые подозреваются в убийстве 17-летнего подростка.

Об этом передают Черкасские областные полиции и прокуратура.

По словам правоохранителей, юноша был зверски убит, а к совершению этого преступления причастны двое местных парней, 18 и 20 лет.

"Во время распития спиртных напитков и на почве неприязненных отношений, они нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему после чего, вывели в поле и повлекли за собой телесные повреждения несовместимые с жизнью", — сказал руководитель полиции области Олег Гудыма.

Тело подростка злоумышленники засыпали землей, чтобы скрыть преступление.

Место преступления

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Суд избрал двум подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Одесской области жестоко убили женщину и ее семилетнюю дочь.

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