В Черкасской области правоохранители в лесу выбивали из задержанного "признание" в преступлении — ГБР

В Черкасской области задержаны двое правоохранителей по подозрению в превышении служебных полномочий. Фигуранты пытались выбить из мужчины "признание" в преступлении по поводу кражи имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, причастность гражданина к преступлению не была доказана.

"Правоохранители решили как можно быстрее раскрыть преступление относительно кражи имущества. Отрабатывая свои версии, они незаконно задержали жителя региона и начали его "допрашивать" в лесу. Фигуранты надели мужчине наручники на руки и начали избивать. Также они произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия возле головы жертвы", – говорится в сообщении.

Задержан милиционер, который выбивал из мужчины "признание" в преступлении.

Оба подозреваемых задержаны. Правоохранителям сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 200 тысяч гривен для каждого. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Одесской области в воинской части избили военного (подробности, фото).

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