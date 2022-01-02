В Черкасской области продолжают укреплять "ничью" дамбу на реке, которую прорвало сутки назад

Опасности подтопления домов и огородов нет.

В селе Маркизовка Залотоношского района Черкасской области сутки укрепляют дамбу на реке Золотоношка. Нижнюю часть шлюза плотины прорвало вечером 1 января — хлынул поток воды шириной 4 метра и глубиной до 30 сантиметров.

Работы по укреплению дамбы проводились вчера и сегодня. На месте аварии установили восемь крупных бетонных блоков и укрепили прорыв 130 мешками с глиной и песком, их продолжают свозить. Об этом пишет "Сегодня". Также хотят изготовить и установить своеобразный щит – три деревянных заслонки шириной 5 метров.

"Угрозы подтопления домовладений и огородов населения нет. В селах Ковтуны, Мицелевка, Антиповка, которые расположены ниже по течению реки Золотоношка, выставлены посты для контроля уровня воды в реке. Проведены уведомления местных жителей. Ситуация контролируемая", — сообщили в областной полиции.

Сегодня в 17:45 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области и Главное управление Национальной полиции в Черкасской области поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной громады, произошло частичное разрушение нижней части шлю реке Золотоношка. В настоящее время из места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров. Угрозы подтопления домовладений и огородов нет. В селах Ковтуны, Мицелевка, Антиповка, которые расположены ниже течения реки Золотоношка, выставлены посты для контроля уровня воды в реке. Произведено уведомление местных жителей. ❗️Сейчас на месте происшествия проводятся мероприятия по укреплению плотины бетонными плитами. Ситуация контролируется. Просим граждан сохранять спокойствие и не паниковать. Продолжайте праздновать Новый год, мы заботимся о вашей безопасности! #черкассы #золотоноша #дснс #полиция Опубликовано Полиция Черкасской области Суббота, 1 января 2022 г.

Дамба находится в аварийном состоянии и, по сути, ничья, ведь раньше ею опекался местный обанкротившийся сахарный завод. 3 января должно состояться координационное совещание, на котором должны решить вопрос укрепления дамбы и передачу ее на баланс местной территориальной общины.

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