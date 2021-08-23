В Черкасской области произошло массовое столкновение ветеранов АТО и полиции: ехали к Зеленскому (фото, видео)

В Черкасской области произошло массовое столкновение ветеранов АТО и полиции: ехали к Зеленскому (фото, видео)

Пообщаться с президентом не получилось.

На трассе возле села Марьяновна, что в Черкасской области, произошло массовое столкновение ветеранов АТО и полиции.

Об этом сообщает телеграмм-канал PavlovskyNews.

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Сегодня, 23 августа, в Черкасскую область приехал президент Владимир Зеленский для открытия крупнейшего в регионе флага в географическом центре Украины.

"Ветераны установили колонку, чтобы президент их услышал, но полиция внезапно пошла в атаку на людей, желающих задать вопрос Зеленскому. Драка продолжалась недолго. Колонки были повержены. Сейчас ветераны заблокированы полицией посреди трассы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал помиловать десятки осужденных ветеранов АТО-ООС.

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