В Черкасской области произошло тройное ДТП – есть жертвы (фото)

Одна из жертв скончалась в карете "скорой".

В Черкасской области в Золотоношском районе 13 августа в результате масштабной автотрощи погибли три человека.

Об этом пишет ГСЧС.

"На автодороге "Золотоноша — Черкассы — Смила — Умань", возле села Деньги, произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Дежурным караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел двух погибших и одного травмированного человека, умершего в скорой", – говорится в сообщении.

Изуродованный автомобиль в Черкасской области.

Авария в Черкасской области.

Движение по автодороге усложнено и регулируется работниками полиции.

Напомним, в Черкасской области пьяный водитель влетел в авто полиции, которая уже оформляла ДТП (видео).

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