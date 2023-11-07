В Черкасской области произошло ужасное ДТП с участием детей: есть погибший

В Шполе Черкасской области произошло ужасное ДТП – двое детей переходили дорогу, когда их сбило авто. Одна из них погибла.

Об этом говорится в сюжете "Мы — Украина".

Что известно о ДТП

Местные рассказали, что брат с сестрой просто переходили дорогу, в руках были велосипеды, и вдруг – в них влетела машина. От полученных травм мальчик погиб до приезда "скорой".

Погибший Максим училась в третьем классе, однако его жизнь оборвалась слишком рано. Ребенка вспоминают спокойным, дружелюбным, замечательным. Мальчик, говорят учителя, старался во всем помочь и имел очень хорошие отношения с учениками.

Максим, сбитый 17-летним юношей

11-летняя Александра была доставлена в госпиталь. Врачи рассказали, что у нее: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого височного участка, ушиб грудной клетки, коленных суставов.

"Она была подавлена, плакала. Но что произошло – не помнит", – заметил врач.

Руководил машиной 17-летний юноша, рядом сидел также несовершеннолетний. С места трагедии водитель не убегал, а заботился о разбитом автомобиле.

"Он говорит: Что же мне отец скажет за машину?" Я говорю: "Ты посмотри, что ты сделал!" Ребенок лежит мертвый, а он бегает за машину переживает", – рассказал очевидец.

Юноша только в прошлом году окончил школу, пошел учиться на юриста. В школе был душой компании. Родители виновника ДТП от комментариев отказались.

Как отмечают свидетели ДТП, водитель ехал быстро, чтобы успеть затормозить. Однако это должно окончательно установить следствие. Сейчас парень находится за решеткой, если его вину докажут – он проведет там следующие 8 лет.

Ранее жуткая авария произошла в Крыму. В результате столкновения легковушки и военного КАМАЗа погибли трое детей и две женщины.

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