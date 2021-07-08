В Черкасской области пьяная женщина подралась с копами из-за самоката (видео)

Горожанка увидела "ничейный" самокат и прихватила его себе.

В Умани Черкасской области нетрезвая женщина устроила дебош и подралась с правоохранителями. Ее скрутили и одели на нее наручники.

Также читайте Бегала по улице с ножом: в Полтавской области женщина порезала полицейского

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Женщина на улице увидела "ничейный" самокат на улице возле одного из кафе и забрала его себе. Посетители заведения, которые оставили транспортное средство, которое взяли в прокат, пытались "отбить" его и получили кучу нецензурных слов в свой адрес от 32-летней нетрезвой горожанки.

На место вызвали полицию. Правоохранители попытались уладить конфликт и вернуть транспортное средство его законному владельцу, но "новая владелица самоката" их обматерила и набросилась с кулаками. В конце концов правоохранители вынуждены были успокоить пьяную женщину использовав слезоточивый газ и наручники.

На 32-летнюю уманчанку составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Владелец электросамоката отказался писать заявление.

В Умани пьяная женщина устроила драку с копами из-за самоката

Напомним, что в Варшаве 36-летний украинец устроил дебош с полицией. Он сначала ехал по тротуару, где едва не сбил отца с ребенком, а когда его начали преследовать копы, то мужчина "отстреливался" от них огнетушителем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку