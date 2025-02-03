В Черкасской области пьяный водитель сбил велосипедиста и возил в багажнике, пока тот не умер

Алкоголь в крови водителя более чем в 10 раз превышал допустимую норму.

В Черкасской области пьяный водитель совершил наезд на велосипедиста и положил его в багажник автомобиля, чтобы отвезти в больницу. По дороге потерпевший умер.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 февраля в селе Сагуновка.

"Предварительно следственные отделения расследования преступлений в сфере транспорта установили, что 27-летний водитель Peugeot 308 на улице Черкасской совершил наезд на велосипедиста. После чего положил 47-летнего пострадавшего в багажник своего автомобиля и повез его в больницу. По дороге в медицинское учреждение мужчина скончался. Медики, которые вышли забрать пострадавшего для госпитализации, констатировали его смерть и сообщили о происшествии полиции", — говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Он прошел признание. Результат — 2,04 промилле, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму алкоголя.

Смертельное ДТП в Черкасской области / Фото: Патрульная полиция Черкасской области

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Смертельное ДТП в Черкасской области / Фото: Патрульная полиция Черкасской области

Полицейские задержали водителя.

Следователи по факту ДТП возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Полные обстоятельства устанавливает следствие.

Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие.

Читайте также: