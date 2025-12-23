- Дата публикации
В Черкасской области раздаются взрывы: что известно
В Черкасской области применили аварийные отключения электроэнергии.
В окрестностях Умани Черкасской области был слышен взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
В Черкасской области применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в пресс-службе «Черкассыоблэнерго».
Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 23 декабря с 07:07 по Черкасской области применили графики аварийных отключений по команде «Укрэнерго».
Группы ракет курсируют через Полтавщину на Черкасщину, курс юго-западный, сообщили в воздушных силах.
Ракеты в направлении Золотоноши, сообщили в Воздушных силах.
Ракета на Черкассы, сообщили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 23 декабря 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.