ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3667
Время на прочтение
1 мин

В Черкасской области раздаются взрывы: что известно

В Черкасской области применили аварийные отключения электроэнергии.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ракета

Ракета / © Getty Images

В окрестностях Умани Черкасской области был слышен взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

В Черкасской области применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в пресс-службе «Черкассыоблэнерго».

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 23 декабря с 07:07 по Черкасской области применили графики аварийных отключений по команде «Укрэнерго».

Группы ракет курсируют через Полтавщину на Черкасщину, курс юго-западный, сообщили в воздушных силах.

Ракеты в направлении Золотоноши, сообщили в Воздушных силах.

Ракета на Черкассы, сообщили в Воздушных силах.

Напомним, в ночь на 23 декабря 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Дата публикации
Количество просмотров
3667
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie