В Черкасской области разрешили посещать леса, но не все: где до сих пор опасно

В Черкасской области изменили порядок посещения лесов. Теперь запрет остается на посещение только некоторых из них.
При этом по-прежнему в лес Черкащины запрещено заезжать транспортом, кроме спецтехники.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игоор Табурец.
"Учитывая безопасность, несколько корректируем порядок посещения лесов в Черкасской области. Напоминаю, что с марта в области на это действовал абсолютный запрет", — отметил Табурец.
Теперь в большинство лесов области позволяют ходить, однако запрет остается в отношении лесных насаждений:
- Деньговского лесничества ГП "Золотоношское лесное хозяйство";
- Русскополянского, Дубеевского, Белозирского, Дахновского, Тясминского лесничеств ГП "Черкасское лесное хозяйство", ГП "Черкасское военное лесничество";
- Синицкого лесничества ГП "Уманское лесное хозяйство";
- Чернявского лесничества ГП "Чигиринское лесное хозяйство";
- Корсунского лесничества ГП "Корсунь-Шевченковское лесное хозяйство".
При этом в леса запрещено заезжать на собственных автомобилях. Исключение – спецтранспорт. Кроме того, во всех лесах области нельзя разводить огонь. Исключение – случаи, связанные с технологическим процессом заготовки древесины.
"Помните, что на все запреты во время военного положения есть объективные причины. Все ради вашей безопасности", — подчеркнул Табурец.
Напомним, на севере Волынской области, у границы с Беларусью, запретили посещать леса в районах выполнения задач Сил обороны.
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