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В Черкасской области разрешили посещать леса, но не все: где до сих пор опасно

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В Черкасской области разрешили посещать леса, но не все: где до сих пор опасно

Фото: pixabay.com

В Черкасской области изменили порядок посещения лесов. Теперь запрет остается на посещение только некоторых из них.

При этом по-прежнему в лес Черкащины запрещено заезжать транспортом, кроме спецтехники.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игоор Табурец.

"Учитывая безопасность, несколько корректируем порядок посещения лесов в Черкасской области. Напоминаю, что с марта в области на это действовал абсолютный запрет", — отметил Табурец.

Теперь в большинство лесов области позволяют ходить, однако запрет остается в отношении лесных насаждений:

  • Деньговского лесничества ГП "Золотоношское лесное хозяйство";
  • Русскополянского, Дубеевского, Белозирского, Дахновского, Тясминского лесничеств ГП "Черкасское лесное хозяйство", ГП "Черкасское военное лесничество";
  • Синицкого лесничества ГП "Уманское лесное хозяйство";
  • Чернявского лесничества ГП "Чигиринское лесное хозяйство";
  • Корсунского лесничества ГП "Корсунь-Шевченковское лесное хозяйство".

При этом в леса запрещено заезжать на собственных автомобилях. Исключение – спецтранспорт. Кроме того, во всех лесах области нельзя разводить огонь. Исключение – случаи, связанные с технологическим процессом заготовки древесины.

"Помните, что на все запреты во время военного положения есть объективные причины. Все ради вашей безопасности", — подчеркнул Табурец.

Напомним, на севере Волынской области, у границы с Беларусью, запретили посещать леса в районах выполнения задач Сил обороны.

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