В Черкасской области ребенок сбежал из дома и прошел 7 километров: полиция вернула беглеца домой

В Черкасской области полицейские офицеры громады вернули домой 11-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

"Мальчика, который шел по дороге "Киев-Знаменка" рядом села Косари обнаружила местная жительница 20 января около 11:00. Женщина остановила его, узнала имя и возраст ребенка и сообщила об этом полицейским офицерам Каменской территориальной громады", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что паренек поссорился с родителями и решил отправиться к родственникам. Следовательно, он прошел более семи километров от дома из соседней области, а родители не сразу заметили исчезновение сына.

Черкасские полицейские офицеры общины связались с кировоградскими коллегами и передали ребенка родным.

Напомним, в Черкасской роженица запихнула младенца в пакет и выбросила в мусорный бак.

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