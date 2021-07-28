В Черкасской области российский шпион следил за артиллерийскими складами

Злоумышленника задержали. Ему уже сообщено о подозрении по статье "государственная измена".
В Черкасской области правоохранители разоблачили агента российской военной разведки.
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Местной житель согласился работать на врага после визита в РФ. Злоумышленник собирал данные о артиллерийских складах и других военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания российской разведки, шпион пытался заручиться работодателем военнослужащего ВСУ.
Шпиона задержали во время приема секретной информации. Ему уже сообщено о подозрении по статье "государственная измена". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что в Ивано-Франковской области разоблачили мощную ботоферму, которая работала на Россию.