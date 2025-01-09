В Черкасской области роженица запихнула младенца в пакет и выбросила на помойку

В Черкасской роженица запихнула младенца в пакет и выбросила в мусорный бак.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

8 января в Золотоношский райотдел полиции поступило сообщение о том, что мужчина, который вывозил мусор, натолкнулся на пакет с мертвым новорожденным младенцем.

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"Оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что матерью новорожденного ребенка является 25-летняя женщина, которая не состояла на учете в женской консультации. Младенца она родила самостоятельно и после родов положила девочку в пакет и выбросила в мусорный бак за магазином в селе Белоусовка Золотоношского района", – сообщили в полиции.

В рамках уголовного производства открытого по ст. 117 УК Украины назначен ряд экспертиз.

При процессуальном руководстве Золотоношской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Напомним, в Днепре мать "случайно убила" младенца, когда хотела успокоить.

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