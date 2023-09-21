В Черкасской области сбили четыре ракеты: фото и видео последствий атаки

Повреждено здание отеля.
Россия с утра 21 сентября атаковала Черкассы крылатыми ракетами. ПВО сбило четыре объекта над областью. Впрочем, обломки упали на здание отеля в областном центре. По меньшей мере, десять человек травмированы.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и пресс-служба МВД показали последствия атаки врага.
"Обломки ракеты, в частности боевая часть, упали в центре города, повредив здание гостиницы. Есть уже 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы. Существенных разрушений нет", — говорится в сообщении.
Фото и видео последствий
Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По предварительным данным, в результате атаки врага ранены десять человек. В настоящее время двое из них госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Повреждены автомобили, находившиеся возле объекта гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР по гостинице в Черкассах — под завалами еще может быть около 20 человек!
Как сообщалось, утром 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. Обломки наделали беды в центральной части города. Пострадал объект социальной инфраструктуры.