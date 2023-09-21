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В Черкасской области сбили четыре ракеты: фото и видео последствий атаки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Черкасской области сбили четыре ракеты: фото и видео последствий атаки

Россияне пытались атаковать ракетами Черкассы. / Фото: Associated Press

Повреждено здание отеля.

Россия с утра 21 сентября атаковала Черкассы крылатыми ракетами. ПВО сбило четыре объекта над областью. Впрочем, обломки упали на здание отеля в областном центре. По меньшей мере, десять человек травмированы.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и пресс-служба МВД показали последствия атаки врага.

"Обломки ракеты, в частности боевая часть, упали в центре города, повредив здание гостиницы. Есть уже 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы. Существенных разрушений нет", — говорится в сообщении.

Фото и видео последствий

РФ 21 сентября атаковала Черкассы крылатыми ракетами. / © ГСЧС
РФ 21 сентября атаковала Черкассы крылатыми ракетами. / Фото: ГСЧС
Обломки сбитых ракет повредили здание отеля в Черкассах. / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Обломки сбитых ракет повредили здание отеля в Черкассах. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
В Черкассах ранения получили по меньшей мере десять человек. / ©
В Черкассах ранения получили по меньшей мере десять человек.
Россия атаковала Черкассы крылатыми ракетами / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Россия атаковала Черкассы крылатыми ракетами / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россия атаковала Черкассы ракетами: видео последствий

Россия атаковала Черкассы ракетами: видео последствий

Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По предварительным данным, в результате атаки врага ранены десять человек. В настоящее время двое из них госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Повреждены автомобили, находившиеся возле объекта гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР по гостинице в Черкассах — под завалами еще может быть около 20 человек!

Как сообщалось, утром 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. Обломки наделали беды в центральной части города. Пострадал объект социальной инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
519
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