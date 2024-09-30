В Черкасской области СБУ задержала российского агента, который выискивал позиции ППО

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах. Он разведывал пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщили в ведомстве.

По данным контрразведки СБУ, потенциальными целями врага были зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и мобильно-огневые группы украинских войск. Также окупантов интересовали места базирования и система охраны подразделений Национальной гвардии.

По заданию оккупантов фигурант объезжал регион, скрыто фиксировал локации украинских защитников, а также выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров со своими знакомыми.

Агентный "отчет" россияне планировали использовать для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону.

"Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он осуществлял доразведку вблизи военного объекта. Дополнительно были предприняты комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск. На месте задержания у него обнаружен мобильный телефон с подтверждениями коммуникации с российской спецслужбой", – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Харькове предателя, который приводил российские ракеты в собственную бригаду ВСУ и готовился бежать в РФ.

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