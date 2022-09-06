В Черкасской области живодер расстрелял из ружья двух собак

Мужчина проник на территорию дома соседки, где убил ее животных.

В Уманском районе Черкасской области 66-летний мужчина расстрелял из ружья двух собак. Чтобы убить животных, живодер проник на территорию домохозяйства своей соседки.

Об этом сообщили сегодня, 6 сентября, в Черкасской областной прокуратуре.

По версии следствия, злоумышленник, взяв с собой охотничье ружье, незаконно проник на территорию домовладения соседки, где дважды выстрелил в ее собак, в результате чего животные погибли.

В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

66-летнему злоумышленнику уже объявили о подозрении по факту незаконного проникновения на территорию чужого домовладения и жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 299 УК Украины).

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