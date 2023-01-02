В Черкасской области слышали звуки взрывов: в ОВА объяснили, что это было

Ситуация в Черкасской области контролируемая и стабильная.

В Черкасской области сегодня, 2 января, во время воздушной тревоги слышали звуки, похожие на взрывы.

Глава ОВА Черкасской области Игорь Табурец объяснил, что это было плановое уничтожение боеприпасов.

"Звуки, которые слышали в начале воздушной тревоги, — плановое уничтожение вражеских боеприпасов. Ситуация в Черкасской области стабильна", — успокоил он.

Напомним, что ночью, 30 декабря, в Черкассах раздался взрыв после объявления воздушной тревоги.

Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове и Львове: по всей Украине – воздушная тревога!

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