В Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы — мониторинговые каналы

Россия в очередной раз атаковала Украину.

В ночь на 16 мая 2023 года взрывы прогремели в Черкасской области.

Об этом сообщают мониторинговые чаты.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.

Информация уточняется.

Цели часто изменяют траекторию полета

Об этом пишут мониторинговые каналы. Пока удалось обнаружить четыре ракеты в воздухе, но учитывая, что часть может быть на низких высотах — количество не точное. Не пренебрегайте воздушной тревогой, находитесь в укрытиях!

ПВО, и в том числе авиация наготове, находитесь в укрытиях к отбою.

Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.

Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры".

Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.