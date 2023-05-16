В Черкасской области слышны звуки, похожие на взрывы — мониторинговые каналы

Россия в очередной раз атаковала Украину.
В ночь на 16 мая 2023 года взрывы прогремели в Черкасской области.
Об этом сообщают мониторинговые чаты.
По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.
Информация уточняется.
Цели часто изменяют траекторию полета
Об этом пишут мониторинговые каналы. Пока удалось обнаружить четыре ракеты в воздухе, но учитывая, что часть может быть на низких высотах — количество не точное. Не пренебрегайте воздушной тревогой, находитесь в укрытиях!
ПВО, и в том числе авиация наготове, находитесь в укрытиях к отбою.
Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.
Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры".
Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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