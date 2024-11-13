В Черкасской области "смотрящие" проводили "сходку" прямо в тюрьме: закончилось все не "по-блатному"

В Черкасской области полиция задержала "смотрящего" за Уманским районом и начальника исправительной колонии, организовавших криминальную "сходку" в тюрьме.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, преступное собрание состоялось в феврале 2024 года при непосредственном содействии руководителя тюрьмы. "Смотрящий" за Уманским районом организовал "сходку", в которой принимали участие криминальные авторитеты и заключенные в возрасте от 33 до 56 лет, включая "смотрящего" за исправительной колонией, отбывающего там наказание.

На преступном собрании обсуждалось распределение сфер влияния и доходов, наполнение и контроль за "общаком", а также безоговорочное выполнение заключенными задач от "смотрящих". Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения воровских традиций и назначению наказаний за их нарушение.

Правоохранители задержали организаторов преступного собрания. Подробности следственных действий и выдвинутые подозрения пока не разглашаются.

Напомним, ранее в Черкасской области перед судом предстали "смотрящий" за Уманью и киллер. Они планировали убийство судьи.

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