В Черкасской области студент по заказу ФСБ корректировал атаки РФ
СБУ задержала предателя в общежитии, теперь ему светит пожизненное.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Черкасской области агента ФСБ. Корректировкой воздушных ударов занимался завербованный врагом местный студент.
Об этом сообщает СБУ.
«Злоумышленник наводил ракетно-дроновые атаки россиян по энергетической инфраструктуре центрального региона Украины. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал легкие заработки в телеграм-каналах. В обмен на обещания быстрых подработок фигурант согласился отслеживать для ФСБ локацию одного из ключевых энергообъектов. Для этого злоумышленник установил местонахождение объекта критической инфраструктуры и под видом прогулки фотографировал территорию», — говорится в сообщении.
Далее он накапливал разведданные на собственном смартфоне, чтобы подготовить обобщенный «отчет» для куратора от российской спецслужбы.
Сотрудники СБУ задержали его в студенческом общежитии, где он готовил агентурный «доклад» в спецслужбу РФ.
Во время обысков у задержанного изъяли компьютер и смартфон с доказательствами его сотрудничества с ФСБ.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Шепетовке приговорили к 15 годам тюрьмы пенсионера, работавшего на ФСБ. Он устанавливал GPS-трекеры на мостах и наводил российские дроны на военные склады.