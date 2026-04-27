ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

В Черкасской области студент по заказу ФСБ корректировал атаки РФ

СБУ задержала предателя в общежитии, теперь ему светит пожизненное.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
© СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Черкасской области агента ФСБ. Корректировкой воздушных ударов занимался завербованный врагом местный студент.

Об этом сообщает СБУ.

«Злоумышленник наводил ракетно-дроновые атаки россиян по энергетической инфраструктуре центрального региона Украины. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал легкие заработки в телеграм-каналах. В обмен на обещания быстрых подработок фигурант согласился отслеживать для ФСБ локацию одного из ключевых энергообъектов. Для этого злоумышленник установил местонахождение объекта критической инфраструктуры и под видом прогулки фотографировал территорию», — говорится в сообщении.

Далее он накапливал разведданные на собственном смартфоне, чтобы подготовить обобщенный «отчет» для куратора от российской спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали его в студенческом общежитии, где он готовил агентурный «доклад» в спецслужбу РФ.

Во время обысков у задержанного изъяли компьютер и смартфон с доказательствами его сотрудничества с ФСБ.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Шепетовке приговорили к 15 годам тюрьмы пенсионера, работавшего на ФСБ. Он устанавливал GPS-трекеры на мостах и наводил российские дроны на военные склады.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie