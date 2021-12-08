В Черкасской области студенты планировали теракт и угрожали массовым расстрелом в колледже

В Черкасской области студенты планировали теракт и угрожали массовым расстрелом в колледже

У злоумышленников изъяты пистолеты.

В Черкасской области СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей. Двое студентов угрожали совершить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты.

Об этом сообщили в СБУ.

Информацию о подготовке к теракту они распространили в запретной в Украине соцсети "ВКонтакте".

По данным следствия, двое студентов местного колледжа через Интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании массового расстрела одногруппников.

Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили:

два пистолета

компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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