В Черкасской области суд отправил под домашний арест 16-летнюю убийцу

В Черкасской области суд отправил под домашний арест 16-летнюю убийцу

Девушке грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

В Черкасской области 16-летнюю девушку, совершившую убийство, отправили под домашний арест.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Также читайте Убийство главврача из Ровенской области: подозреваемых таксистов взяли под стражу

"Согласно постановлению Жашковского районного суда Черкасской области удовлетворено согласованное и поддержанное в суде прокурором Уманской окружной прокуратуры ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста к несовершеннолетнему лицу, которое подозревается в причинении тяжких телесных повреждений потерпевшему, что повлекло смерть", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в селе Новое Мисто Уманского района Черкасской области задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве 43-летнего отчима своей подруги. Подозреваемая рассказала, что она избила мужчину, потому что тот издевался над своей семьей. В содеянном злоумышленница призналась. Девушку задержали. Ей грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Убийство украинки: подозреваемого в совершенном иностранца взяли под стражу на два месяца

Напомним, в Черниговской области произошло убийство: дочь ножом зарезала отца. Мужчина скончался на месте происшествия от геморрагического шока.

Читайте также: