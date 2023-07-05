В Черкасской области судья называла оккупантов "нашими", а "Крым — русским": ей вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении руководительницы суда в Черкасской области по факту оправдания вооруженной агрессии России.

Сотрудники Офиса Генерального прокурора, ГБР и СБУ сообщили о подозрении руководительницы суда одного из районов Черкасской области, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины. Судья после полномасштабного вторжения РФ в ходе личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Она называла захваченные территории Украины "освобожденными", а оккупантов называла "нашими" и признавала АР Крым частью России. Чиновница неоднократно посещала временно оккупированный Крым, в частности, даже встречала на полуострове 2023 год. Она толковала вооруженную агрессию РФ против Украины как мотивированный шаг, выраженный стратегической важностью Крыма и обвиняла ВСУ в неоправданной агрессии против мирных украинцев", — говорится в материалах правоохранителей.

Судья отмечала, что, в частности, Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские. Она утверждала, что украинские снайперы стреляли в людей, а украинская армия использовала население в качестве "живого щита", не выпуская их из города, выгоняла из собственных квартир, бросала гранаты в подвалы из-за того, что люди разговаривали на русском языке.

Чиновница отрицала похищение и вывоз детей с временно оккупированных территорий Украины и т.д.

Судья подозревается в оправдании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной оккупации части территории Украины, совершенной должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, экс-глава СБУ Крыма Кулинич предстанет перед судом за госпредательство — что ему "светит".

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