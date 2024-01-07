В Черкасской области священника отстранили от служения из-за подозрения в "колдовстве" — СМИ

В селе Городецкое Уманского района Черкасской области настоятеля местного Свято-Покровского храма ПЦУ отстранили от служения из-за "многочисленных нарушений и соответствующих жалоб".

По словам местных жителей, сообщает "Суспільне", иерея Дмитрия Плаксивого обвинили "в проклятиях и колдовстве".

Указом митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна от 4 января, попавшего к журналистам, отца Дмитрия запретили в священстве, сняли с должности настоятеля храма в селе Городецкое и перевели за штат.

Скандал со священником в Черкасской области / Фото: Суспільне

Причиной указано "несоответствие сана священнослужителя", а также "многочисленные нарушения и жалобы".

Местный житель Юрий, организовавший собрание в поддержку священника, утверждает, что в жалобе на "батюшку" говорится, что он "ходил на кладбище, брал с могил землю и совершал определенные обряды, манипулирует людьми, употребляет алкоголь и отказался от хождения-щедрования для воинов ВСУ, из-за чего посеял рознь между старостой села, председателем хозяйства и председателем Паланской ОТГ”.

По словам местной жительницы Анны, священник начал служить в местном храме несколько лет назад. О жалобах на него женщина ничего не слышала.

Прихожане составили обращение к высшему духовенству с просьбой восстановить иерея в священстве.

"Суспільне" пока не получило комментария от управления Черкасской епархии Православной церкви Украины.

Напомним, в Волынской области к испытательному сроку приговорили священника, связавшего шестиклассницу. Его разозлило то, что она возле храма рвала черешни.

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