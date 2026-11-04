В Черкасской области трое малолетних детей живут в ужасных условиях, а четвертая должна скоро родиться: фото, видео

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

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В селе Староселье Млиевской общины Черкасской области трое малолетних детей проживают в опасных для жизни и здоровья бытовых условиях с матерью, имеющей алкогольную зависимость. Кроме этого, женщина беременна четвертым ребенком.

Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Сушко в Facebook со ссылкой на обращение и обнародованные фотографии местных жителей.

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По словам нардепа, на фото зафиксирована сплошная грязь и беспорядок. Местные жители утверждают, что более 10 лет назад у этой женщины из-за алкоголизма уже изъяли троих старших детей и лишили ее родительских прав. Но женщина родила еще троих, а сейчас ожидает появления очередного ребенка.

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Бездействие чиновников и скандал вокруг реформы

Павел Сушко отмечает, что односельчане неоднократно обращались к начальнице службы по делам детей Млиевского общества Светланы Пустовит, однако должной реакции со стороны чиновников не последовало. Поэтому люди вынуждены были придать ситуации публичной огласки.

Нардеп также остро подверг критике подходы некоторых экспертов и представителей реформы деинституциализации, которые в комментариях призывают не изымать детей, а предоставлять «социальные услуги» алкозависимой матери. В частности, Сушко вспомнил бывшую руководительницу службы по делам детей Одесской области Аллу Кирияк, которую в 2018 году отстранили от должности во время расследования фактов насилия в приюте «Рассвет».

«Ни одно социальное сопровождение не способно излечить хроническую алкозависимость и не может подменять защиту детей от опасности! Когда на первом месте танцы с бубнами вокруг опасных родителей, а не реальная безопасность конкретного ребенка — я такой подход категорически осуждаю», — подчеркнул Павел Сушко.

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

Дом многодетной семьи / © из соцсетей

«Детей нужно защитить»

Народный депутат направил требование к службе по делам детей, Национальной социальной сервисной службе и правоохранительным органам немедленно проверить реальные условия проживания детей и принять меры по их защите.

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Отдельно Сушко обратился в Черкасскую областную прокуратуру с просьбой взять под личный контроль проведение проверки, чтобы предотвратить возможную трагедию.

Раньше мы писали о том, как мать продала троих детей для попрошайничества возле Лавры и делала на них наркобизнес.

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