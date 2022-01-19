В Черкасской области ученик "заминировал" четыре школы, потому что хотел на дистанционное обучение: фото, видео

Полиция разыскала "минера" и пообщалась с его опекунами.
В Черкасской области ученик 9 класса "заминировал" 4 школы, потому что хотел, чтобы их учебное заведение было переведено на дистанционное обучение.
Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.
Подросток позвонил в полицию и сообщил о минировании двух школ, не указав населенных пунктов. Поэтому полиция эвакуировала четыре учебных заведения в Черкассах и Смеле, поскольку там есть школы, номера которых указал парень.
Во время проверки правоохранители не нашли взрывчатку, однако установили личность "минера". Это - ученик 9 класса одной из школ в городе Смела. Подросток объяснил полиции, что сообщил о "заминировании" школы, чтобы их учебное заведение перевели на дистанционное обучение.
Полиция уже пообщалась с опекунами молодого человека. Там подчеркнули, что за действия несовершеннолетних отвечают их родители.
Напомним:
- В Черкассах и Николаеве часть школ от 18 января перевели на дистанционное обучение. Это произошло из-за постоянных сообщений о "заминировании".
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